将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月23日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）が増田康宏八段（28）に99手で勝利した。【映像】斎藤八段が2回戦進出を決めた瞬間4月開幕の叡王戦挑戦者・斎藤八段と、現在棋王戦挑戦中で初タイトル獲得まであと1勝と迫っている増田八段による注目の一戦は、斎藤八段が制した。4月開幕の叡王戦挑戦者・斎藤八段と現在棋王戦挑戦中で初タイトルに