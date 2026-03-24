大相撲春場所が22日に千秋楽を迎えた。25日に夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議が開かれ、新十両・再十両昇進力士が発表される。全体の番付は公表されず、4月27日に正式発表される。十両と幕下の入れ替えは4枠の見込み。西十両12枚目で15戦全敗の剣翔（34＝追手風部屋）、東十両13枚目で2勝9敗4休の島津海（29＝放駒部屋）、西十両13枚目で5勝10敗の藤天晴（19＝藤島部屋）、西十両14枚目で4勝11敗の荒篤