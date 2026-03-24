【ニューヨーク共同】米東部ニューヨークのラガーディア空港で22日深夜、エア・カナダ・エクスプレス機と消防車両が衝突し、機長と副操縦士の計2人が死亡した事故で、空港の航空管制官が直後に無線交信で指示のミスを認めていたことが明らかになった。米メディアが23日伝えた。米運輸安全委員会が原因を調べている。