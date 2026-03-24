美しすぎるドラマーとして話題のガールズバンド「きみとバンド」の大野真依が、24日までに自身のXを更新。大胆衣装を披露した。【写真】セクシーすぎて…大胆衣装を披露した大野真依大橋は「今回の2Lは愛媛2daysです。ドレスからカジュアルコーデまで幅広く着ました」との文言とともに、3種類の写真を公開。ファンからは「最高です！」「セクシーすぎて…」などといった感想が相次いで寄せられている。