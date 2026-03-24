マニアックな「音鉄」向け列車が運行小田急電鉄の最新通勤車両である5000形が、2026年3月20日（金）に海老名検車区→新松田→新松田引上線→海老名間で団体臨時列車として運行されました。【画像】珍しい！これが5000形「音鉄」向け列車の行先表示ですこの列車は、小田急電鉄が開催した音鉄向けのツアー「5000形で流れるあの渋い？男性自動アナウンス全公開スペシャルツアー」の一環として運行されたものです。小田急線では