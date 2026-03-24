西鉄エアサービスは、関西国際空港で事業を開始する。2月1日に10拠点目となる拠点として開設し、4月1日から吉祥航空のグランドハンドリング業務を担う。西鉄エアサービスは現在、札幌/千歳・東京/成田・山口宇部・松山・北九州・福岡・佐賀・熊本・宮崎の各空港でグランドハンドリング業務を受託している。