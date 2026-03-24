寒い冬。日本酒のお燗もいいけれど、焼酎のお湯割りも乙なものです。立ち上る湯気にのった香りにふわ〜っと華やぎ、呑むと心からあったまる。同じ蒸留酒のジンやウイスキーでも楽しめるのです。そんなお湯割りの“新世界”をお見せしましょう。まずは芋焼酎から。前割りのお燗をはじめ、飲み方にこだわりありです。ゆるり前割りお燗を質実剛健な空間で『羅無櫓（らむろ）』＠四谷三丁目カウンターに腰を落ち着けて見渡すと、店内に