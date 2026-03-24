4月上旬に発売予定の「AirPods Max 2」について、ワイヤレスでの低遅延接続機能が日本で利用できないことがわかった。アップル（Apple）のプレスリリースにも注釈が追加された。 「AirPods Max 2」は発表時、ワイヤレスでの接続時に遅延を減少させる機能を搭載するとしていた。しかし、電波の規制の問題から、日本では同機能が利用できないという。 なお、付属のUSB Type-Cケーブルを使った有線接続の