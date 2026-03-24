●きのう23日(月)は新たに京都、熊本、埼玉県の熊谷でサクラ開花●きょう24日(火)の日ざしは午前中心。午後にかけて雲多めの空模様●最高気温は各地18度前後。朝と日中との寒暖差に注意●あす25日(水)は天気下り坂。一日傘の出番に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ サクラの開花状況です。きのう23日(月)は新たに京都、熊本、埼玉県の熊谷で開花の発表がありました。下関の気象台のサクラは1輪だけ開花しているとのことで、開花発表となる5