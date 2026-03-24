女優の笛木優子（46）が24日までに自身のインスタグラムを更新。息子と人生初体験をしたことを報告した。自身のインスタグラムで「初ダイヤモンドベッド。息子と登りました！」と報告。「天気はあまりよくありませんでしたが気持ちよかったです」とハワイ・ダイヤモンドヘッドでの記念写真などを投稿した。ネットでは「キレイ！」「ピースが可愛い」「登頂おめでとうございます」「素晴らしい景色」「素敵」などの声が上が