22日に放送されたTBS系情報バラエティ番組『アッコにおまかせ!』(毎週日曜11:45〜)で、「サウンドロゴ」のカラオケ対決を開催。プロの歌手である和田アキ子が、まさかの敗北を喫した。和田アキ子2月18日、企業の社員たちが、自社のサウンドロゴに込めた想いを歌とパフォーマンスで表現する「サウンドロゴカラオケAWARD powered by JOYSOUND」が開催。これを受け、番組ではレギュラー陣が伯方塩業のおなじみのサウンドロゴ「は・か