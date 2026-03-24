大相撲春場所が22日に千秋楽を迎えた。25日に夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議が開かれ、新十両・再十両昇進力士が発表される。全体の番付は公表されず、4月27日に正式発表される。春場所で3度目の優勝を果たした関脇・霧島（29＝音羽山部屋）の大関再昇進が確実な状況。新小結で9勝を挙げた熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）と西前頭5枚目で11勝を挙げた琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）の2人が新関脇昇進となり