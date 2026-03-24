フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中の韓国BLドラマ『秘密の間柄』の公開1周年を記念したファンミーティングが21日、東京・上野の飛行船シアターで開催された。昼夜2公演とも満席となり、会場はファンの熱気に包まれた。(左から)チャ・ジョンウ、キム・ホヨン、チャ・ソンヒョン本作は、総合コンテンツスタジオPLAYLIST、カカオエンターテインメント、フジテレビの共同制作による作品。累計1.7億PVを超えるKAKAO WEBTOO