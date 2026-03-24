姑とうまく付き合うにはどうすればいいのか。2025年2月に93歳で逝去した作家・曽野綾子さんは「義両親に対して、40代からやめたことがある」という。没後に見つかった未発表原稿を収録した『自分らしく生きるということ』（河出書房新社）より、一部を抜粋して紹介する――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■安定を好んだ夫・三浦朱門の両親田園調布の家は大正の末に建った家。古くて、天井