朝ドラ「ばけばけ」（NHK）のモデル、小泉八雲夫妻。八雲（ラフカディオ・ハーン）は英文学講師をしていた東京帝国大学を突然クビになった。夫妻の評伝を書いた青山誠さんは「多額の年収を失ったが、妻セツは動じず、子どもたちにその事態を説明した」という――。※本稿は、青山誠『小泉八雲とその妻セツ古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（角川文庫）の一部を再編集したものです。小泉八雲と妻のセツ（写真＝