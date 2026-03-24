ワシントン ロングインタビュー／第４回（全４回）2005年に来日し、東京ヴェルディで１年間、浦和レッズで２年間プレーしたワシントン。浦和で複数のメジャータイトルを獲得したあと、ブラジルに戻って２年ほど現役を続けたが、心臓の問題が再発して引退。その後、監督やスポーツディレクターを務めた後、政界の道へ。近年は再び日本との縁が生まれている。南米サッカー連盟の会合に出席した際のワシントンphoto by Washington