ある日突然、社内チャットに届いた社長名の通知――「テレワーク制度を廃止します」。突然の決定をうけて、都内にあるマーケティングの専門会社・甲社は「通勤復活なんて地獄」「今さら出社？」と大荒れに。しかしそのウラで、ある新入社員は「ホッとしています」と上司にメールを送っていた。前編記事はこちら→突然の「テレワーク廃止」に28歳社員が絶叫…そのウラで新入社員が「ホッとした」ワケ企業がいまオフィス回帰を進める