秋田汐梨と池田匡志がW主演するフジテレビのドラマ『share』が、4月20日(25:00〜 ※関東ローカル)から毎週月曜深夜に放送。追加キャスト、予告映像、キービジュアル、場面写真が公開された。『share』キービジュアル本作は、三つ葉優雨氏による同名漫画(小学館『ベツコミフラワーコミックス』刊)が原作。累計発行部数30万部を超え、電子書籍ストアでも高評価を獲得している話題作で、女子高校生とゲイの青年の“特別な関係”を繊細