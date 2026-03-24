西部謙司が考察サッカースターのセオリー第92回ドミニク・ソボスライ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今季プレミアリーグで苦戦している昨季王者のリバプールですが、チャンピオンズリーグ（CL）ではベスト８に進出。この先のカギを握るのは、トップ下での起用が多くなってき