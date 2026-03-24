トランプ大統領は日米首脳会談の場で「奇襲のことなら日本が一番よく知っているだろう」と真珠湾攻撃を持ち出した。高市首相は聞き流すしかなかった。海外メディアはこの発言に注目し、5500億ドルの対米投資を約束してなお足元を見られる背景に、高市氏自身が招いた袋小路があると報じている――。写真提供＝Pool／ABACA／共同通信イメージズ2026年3月19日、米国ワシントンD.C.のホワイトハウス大統領執務室で、日本の高市早苗首相