本当の犯人は誰だったのか――。福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』の第9話が、きょう24日に放送。22年前の爆殺未遂事件で、男が“真犯人”と名乗り出る。大塚明夫奈良刑務所に服役中の受刑者・大沼保(大塚明夫)は、面会にやってきたYBX社会部記者・稲田裕司(金子ノブアキ)に、22年前に起きた政和党幹事長・清原崇の爆殺未遂事件について語り始めた。2004年3月15日。大沼は清原が自宅マンションから