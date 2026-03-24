３月２３日に開票された社民党党首選は、現党首で参院議員の福島瑞穂氏ら立候補者３人のいずれも有権者数の過半数に達せず、4月6日に決選投票という予想外の展開となった。共同通信編集委員兼論説委員の佐藤大介氏は「社民党は次の参院選（2028年）で得票率が２%以上を獲得しないと政党として消滅してしまう。次の新党首が誰になっても状況はかなり厳しい」という――。写真＝共同通信社社民党党首選の記者会見を前に、ポーズをと