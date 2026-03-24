『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。若手に資料作成をお願いしたヤギさん。進捗を聞いてみると…。「仕事を頼んでいるヤギさん」ヤギさんの苦悩は、来週に続く！⇒前回を読む『「あれ？電話鳴ってるけど？」…職場にかかってきた電話を取らない新入社員を目の当たりにした