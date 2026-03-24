「AIを使う国とそうでない国において、現代の戦争は物理的な破壊が始まる前に決着がついていると言っても過言ではありません。AIによるサイバー空間でのマルウェア（悪意あるソフトウェア）の攻防は、その最前線です」こう語るのは防衛装備庁初代トップで、防衛技術協会理事長の渡辺秀明氏だ。「AIの威力」が容赦なく発揮された渡辺氏がAIの軍事利用について語る。「AIは人間のハッカーよりも遥かに巧妙に敵のシステムに侵入し、通