aespaのニンニンが、大胆な姿で魅了した。ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】短すぎない…？ニンニン、“超ミニ丈”で太もも全開公開された写真でニンニンは、カーキのトップスにレザーのショートパンツを合わせたシンプルな装いを披露。タイトなスタイリングが彼女の引き締まったボディラインを際立たせ、抜群のスタイルで視線を奪った。空のバスタブの中で撮影されたカットでは、シ