大抵の場合、「だらしない」と見なされて得することはまずありません。日常的に使うLINEにおいても、ルーズなところがにじみ出る男性は、評価を下げる場合があるようです。そこで今回は10代から20代の独身女性429名に聞いたアンケートを参考に「ルーズすぎて無理！女子に嫌われるLINE」をご紹介します。【１】早かったり遅かったり、返信のタイミングが気まぐれすぎる「気分屋っぽくて、付き合うのが大変そう」（10代女性）という