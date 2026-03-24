学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「UNESCO」はなんの略語？「UNESCO」はなんの略か知っていますか？ヒントは、世界遺産に関係していて、「教育」「科学」「文化」がキーワードのある機関です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「United Nations Educa