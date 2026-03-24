首相就任後初となる訪米で、ドナルド・トランプ米大統領（79才）との会談に臨んだ高市早苗首相（65才）。出迎えに現れたトランプ大統領にはハグをしてみせるなどスキンシップも駆使し、難局を乗り切ったものの、体調を案ずる声は絶えない。 【写真】参議院選挙に初出馬した時のボブヘア姿の高市早苗氏。他、トランプ大統領との会談を終えたブルーのスーツの高市首相やテレビ朝日番組キャスター時代の高市氏なども3月12日