春のセンバツ高校野球で紫紺の大優勝旗を目指す常連校・大阪桐蔭に対しては、全国から有望な選手を"集めすぎ"だとの批判が絶えない。一方、世代が変わっても結果を残し続ける同校が「球児をどう育てているか」に光が当たることは意外にも少ない。西谷浩一監督（56）は、令和の高校球児に何を、どう伝えているのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏が迫った。（文中敬称略）【前後編の前編】【写真】最後の日本一は2022年セ