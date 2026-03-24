一般社団法人「輝き製作所」の所長として、性教育を普及するための講演会などを行いながら、「障がい者専門風俗」を運営する小西理恵さん。数回にわたるインタビューを通し、これまで障がいのある人の「性」があまり語られてこなかったことや、現場で起こっている出来事などを伝えてきた。漫画『障がい者専門風俗嬢のわたし』は、小西さんの実体験を通し、その現実をセミフィクションとして描き出した作品だ。前回紹介した第6話「