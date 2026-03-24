２年半の休業期間中、「１日も芝居をしない日はなかった」という唐田えりかさん。演じたい気持ちはあれど、自分が人前に立っていいのか、カメラの前に立てるのかという恐怖心を常に抱いていたといいます。そんななかで受けたNetflix『極悪女王』のオーディション。女子プロレスラーのダンプ松本の半生を描いた大ヒット作のオーディションで、白石和彌監督がかけてくれた言葉が、唐田さんの背中を押しました。女優・唐田えりかさん