「制コレ22」でグランプリを受賞、グラビア活動にとどまらずドラマや映画にもその活動の幅を広げている蓬莱舞が、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真たくさん】続々登場！魅惑のマシュマロボディを見せた浜辺ゆりな3月31日に発売される2nd写真集『ラストシーン』の、未公開カットを独占先行掲載されている。5ページにわたるグラビアでは、初挑戦となるランジェリーカットも掲載。「意外と緊張しないで、自然