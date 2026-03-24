2009年にアイドルグループ・SKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木崎ゆりあ（※崎＝たつさき）の3rd写真集『アップデート中』が25日、扶桑社から発売される。この度、帯コメント、および写真集未収録の本人お気に入りカットが解禁となった。【写真集】「ゆりあちゃんやーー!!」小杉も興奮した木崎ゆりあの大胆カット本作は2月11日に30歳の誕生日を迎える彼女のアニバーサリー