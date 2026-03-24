卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（25＝木下グループ）が24日までに自身のインスタグラムを更新。元NMBメンバーとのランチショットを投稿した。自身のインスタグラムで「なっつさんと健康ランチ」と題して投稿。「最近は食事の内容に気をつけていて、体調への効果が出てきている気がします。そしてなっつさんはいつもお店に詳しいので、新しい発見が」と元NMB48明石奈津子とのランチショットを公開した。最後に「ま