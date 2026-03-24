【メサ（米アリゾナ州）共同】米大リーグは23日、各地でオープン戦が行われ、カブスの今永はアリゾナ州メサでのヤンキース戦に先発して5回を投げ、7安打2失点、5奪三振だった。チームは15―6で勝った。ホワイトソックスの村上はアスレチックス戦に「4番・一塁」で出場し、2打数無安打。試合は9―10で敗れた。ドジャースの佐々木はエンゼルス戦に先発。大谷は「1番・指名打者」で出場。ブルージェイズの岡本は紅白戦に「4番・