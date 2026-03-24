アイドルグループ・＝ＬＯＶＥの瀧脇笙古と山本杏奈が・ＣＳフジテレビＯＮＥの「プロ野球ニュース２０２６」のＭＣに就任することが２４日、分かった。２人は木曜日を担当する。「プロ野球ニュース」は今年４月で地上波での番組誕生から５０周年、ＣＳ放送開始から２５周年を迎える。節目を迎える名物番組の木曜日の顔として、アイドル界きっての野球通の２人が就任。昭和・平成・令和を代表する総勢２３人のレジェンド解説者