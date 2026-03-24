俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第9話が22日に放送され、視聴者の間でさまざまな考察が広がっている。【話題の写真】ネットで”憶測”が飛び交っているシーン物語終盤では、儀堂の部屋で冬橋にとらわれ、銃を突きつけられた早瀬が「お前は人を殺したいわけじゃないだろ？誰かを助けたいんだろ？こんなことしてマチが喜ぶと思うか？」と訴えかける。その言葉に心を動かされ