60歳の定年を機に再雇用を断り、完全リタイアを果たした独身のTさん。手元には、長年の運用で築き上げた8,000万円の金融資産があります。本来なら65歳から受け取る年金をあえて繰り上げ受給し、減額も意に介さない余裕の生活。「通帳残高ゼロで人生の幕引きができたら最高」と語り、悠々自適な老後を謳歌する60代男性の事例を紹介します。独身・賃貸暮らし・60歳で会社員を完全卒業「毎日が日曜日かと思いきや、やりたいことが多す