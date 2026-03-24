コロナ禍で収入激減＆3年間ボーナスゼロ、資産2,000万円達成を機に本格的に開始した資産運用では、大きな含み損を出すことになった著者。それでも、これまで積み上げてきた資産と「勝ちパターンのルーティーン」を崩すことなく、黙々と資産を増やし続けました。本記事では、くらま（倹者の流儀）氏の著書『手取り26万円でもできる資産1億の作り方普通の会社員が着実にお金を増やせる投資法』（KADOKAWA）より、「資産3,000万円