太古の昔から世界中で貴重な金属として扱われている金。【ためになる漫画】黄金はなぜ貴重なの？今、SNS上ではそんな金がなぜ貴重なのか解説するイラストが大きな注目を集めている。「黄金はなぜ貴重なの？」と件のイラストを紹介したのは鉱石系Vtuberのほのめさん（@Hanamure_Honome）。金の価値を高めている理由のまず一つは希少性。王冠一つ作ろうと思ったら、山のような鉱石を製錬しなくてはならないのだ。そしてもう一つは他