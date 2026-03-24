人やペットの姿を、平面の写真ではなく立体のフィギュアで残す。3月1日にオープンしたばかりの3Dフィギュア制作スタジオ「3DME（スリーディーミー）」（神戸・六甲道）では、思い出をフィギュアで残す新しい記録の形を提案している。【写真】犬や猫もこんな感じで立体に。ペットの思い出もフィギュアで半永久的に残せる！全身をわずか2秒で撮影し、3Dデータから精巧なフィギュアを制作。「その瞬間」を立体で残せるのだ。運営会社