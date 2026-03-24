3月23日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】笠りつ子の5年ぶりVを支えた未発表パター国内女子ツアー「Vポイント×SMBCレディス」で優勝した笠りつ子は122ランクアップの186位にランクアップ。2位で終えた佐久間朱莉、菅楓華、神谷そらはそれぞれ33位、53位、64位に浮上。佐久間と菅は自己ベストを更新した。米国女子ツアー「フォーティネット・ファウンダーズカップ」を制したキム・ヒョージュ（韓国）は8位から自己最高