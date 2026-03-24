イラン情勢の先行きが不透明感を増すなか、政府や石油業界は、原油調達先の多角化を急いでいる。ただ、輸送や精製コストの増加などの問題があり、代替先の確保は容易ではない。（下里雅臣、長沼美帆）長期化懸念「世界を敵に回してイランが行動に出るというのは想定範囲外だった」石油連盟の木藤俊一会長（出光興産会長）は２３日の定例記者会見で、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことについての驚きを示し、「（調達先の）