歌舞伎俳優の尾上右近（33）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“大物女優親子”とのレア3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「#寺島しのぶさん#尾上眞秀さん親子が、わざわざ京都まで来てくださいました！」と女優・寺島しのぶと息子の眞秀とのレア3ショットを公開。「#曽根崎心中物語も観てくださり終演後には眞秀と来月の歌舞伎座で上演する#連獅子のお稽古！眞秀にとってこの京都が思い出の一つになって