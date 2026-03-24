『M-1グランプリ』3年連続準優勝など活躍し、惜しまれながら2024年に解散した元和牛の川西賢志郎が、24日までに更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。ヒゲをたくわえた“イケオジ”姿に反響が寄せられている。【写真あり】「雰囲気変わった！爆イケオジ」「めちゃくちゃダンディに!!!素敵!!!」解散から2年…『M-1』3年連続準優勝芸人、“激変”姿同アカウントでは、動画が投稿。コメントとして「芸人・