南米コロンビアで120人以上が搭乗する軍の輸送機が墜落する事故があり、少なくとも8人が死亡、83人が病院に搬送されました。コロンビア南部のペルーとの国境付近で23日、陸軍の兵士を運んでいた輸送機が飛行場から離陸直後に墜落しました。輸送機には兵士と乗員合わせて120人以上が搭乗していて、現地メディアによりますと、これまでに少なくとも8人が死亡、83人が負傷して病院に搬送されたということです。墜落したのは飛行場から