タレントでアーティストとして幅広く活動する「Matt Rose」ことMattさん（31）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。俳優の沢尻エリカさん（39）との2ショットを披露した。「100億回ほど飛び上がりました」Mattさんは、「大好きなエリカ様と」といい、沢尻さんと密着した笑顔の2ショットを投稿した。Mattさんは、「『この世の宝の美しさ』わたくし、久しぶりに興奮を隠すこと出来ず」とつづり、「100億回ほど飛び上がり