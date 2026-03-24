プロテインを上手に使う タンパク質は本来、食事から摂るのが基本です。しかし現実には、毎食十分な量を食べるのは簡単ではありません。年を重ねると、どうしても食が細くなったり、噛む力や消化力が落ちてきたりして、肉や魚をしっかり食べるのが難しくなります。そこで役に立つのがプロテインです。 プロテインとは、牛乳や大豆などの食品からタンパク質を取り出し、パウダー状にしたものです。水や牛乳に溶かすだけ