全ての打ち方に共有して重要な下半身の動かし方 右足を固定したままでは右足軸のスイングとなり左腰が引けてしまう ドライバーやアイアンなどのフルショットも、スイングの振り幅の小さいアプローチショットも下半身の動きが働きます。 アプローチはドライバーやアイアンほど下半身を動かさないとしても、下半身を完全に固定したままではクラブを正しい軌道で振るのが難しくなってしまいます。唯一下半