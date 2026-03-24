魚の目やタコも歩き方を変えれば改善する 魚の目は、処置だけでは再発を繰り返す 魚の目ができると、表面を削ったり、薬を塗って取り除こうとしたりします。しかし、取り除いても何度も発生するため、手術を考える方もいるでしょう。液体窒素で凍らせて切除するという方法がありますが、これは大変痛いのでおすすめしません。しかも、魚の目は芯まで取り除いても、また発生します。痛い思いをして切除しても、同じことの繰り返